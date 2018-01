Soria, capital de la revolución

No ha pasado tanto tiempo desde las navidades para que nos olvidemos de la ilusión que genera escribir la carta a los reyes magos. ¿Qué les parece si esta tarde pensamos en una carta -no de juguetes- sino de deseos? De deseos que además, caso de hacerse realidad, nos beneficiarían a todos. Tomen nota, a ver qué les parece: acabar con el hambre, erradicar la pobreza, lograr la igualdad de género, la paz en todo el mundo, una educación de calidad, frenar el cambio climático…. No voy a seguir porque casi que me da vergüenza; y tampoco quiero engañar a nadie.

Esta carta a los reyes es en realidad la agenda 2030 de la ONU, la lista de objetivos de desarrollo sostenible, ese programa que algún día debería servir para transformar el mundo y hacerlo más justo. Bueno, pues de todo esto se habla estos días... ¿saben dónde? Pues en Soria, donde hoy abrimos ‘La Ventana’. Aquí se clausura el congreso “Think Europe”, “Piensa Europa”, y además se reúnen 250 líderes locales y regionales. Que conste que a mí esto de las cumbres, los seminarios, las asambleas y las reuniones no es lo que más me entusiasma de la vida. Preferiría menos reuniones y más actuaciones; menos palabras y más recursos. Pero bueno, por algo se empieza y creo además que Soria puede servir perfectamente como icono, como símbolo, de muchas reivindicaciones de la Europa real, no la Europa oficial y burocrática; la de verdad, y la más pequeña. Sí, porque en Soria, por ejemplo, saben perfectamente lo que es la desigualdad, la discriminación, el olvido… tres de cada cuatro municipios sorianos se hallan en riesgo de despoblación irreversible. Y hay otros lugares –en España y en el resto de Europa- donde ocurre exactamente lo mismo.

Ese es un problema, pero hay más. Y tal vez la manera de intentar afrontarlos, de resolverlos, sea empezando por abajo. Porque las mejores revoluciones son esas, las que empiezan por abajo, en este caso por el nivel administrativo más próximo a los ciudadanos que es el local. Europa –y el mundo- necesitan algo parecido a una revolución. ¿Por qué no ponerle el nombre de Soria? Ojalá.