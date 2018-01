La historia de Julia y Encarna

Julia Garijo murió este jueves en Madrid a los 94 años. Tuvo que dejar la residencia en Matamala de Almazán donde vivía con su hermana Encarna. La Junta de Castilla y León le notificó a Encarna que consideraba que compartían la misma unidad familiar y que si seguían juntas le retirarían la pensión no contributiva de 380 euros al mes. Finalmente Julia abandonó la residencia el verano pasado.

Así que al final las dos hermanas no han podido vivir juntas el final de sus vidas, ni despedirse.

Ángel Martín Vizcaíno, albacea de las hermanas, nos ha contado la historia. Julia se cayó y como necesitaba cuidados pues decidió ir a la residencia donde estaban dos hermanas suyas. La mayor de 101 años falleció en 2016 y luego fue en marzo de 2017 cuando la Junta les notificó que ambas vivían en el mismo domicilio y superaban los 8.450 euros anuales por lo que se iba a proceder a retirar la pensión de Encarna.

Angel Martín: “Soy albacea porque la hermana mayor quería que cuidara de Encarna al ser disminuida psíquica. Presenté un recurso a la Junta de Castilla y León. El PSOE se interesó por el caso y yo recogí 135.000 firmas. El PSOE hizo una proposición de ley para cambiar este aspecto, que dos familiares que viven en una misma residencia no pueda considerarse unidad familiar y el PP y Ciudadanos lo vetaron. Adujeron que se incrementaba el gasto pero eso no es verdad. Lo único que ha pasado es que vivían separadas pero una cobraba su pensión no contributiva y la otra la de viudedad. Si hubieran vivido juntas el gasto al Estado habría sido el mismo. Cada una se pagaba su plaza de la residencia y no era gente de grandes medios económicos".

Noticias relacionadas Fallece la anciana que tuvo que separarse de su hermana para no perder la pensión