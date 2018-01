Omnívoros sexuales

Cuando te das cuenta de que te atraen los hombres y también las mujeres lo primero que piensas es qué parte de tu sexualidad vas a mantener en secreto. Sabes que no todos entenderán que seas capaz de enamorarte y sentirte atraída lo mismo por ese compañero de trabajo con el que tienes especial complicidad que por esa mujer con la que coincides en el bar y te guarda el periódico hasta que llegas. No se entiende que seas de carne y pescado; vegetales y frutas. Omnívoro sexual no se concibe.

Ni siquiera podría definirme como una mujer dubitativa. Los que me conocen saben que tengo pocos matices en mi forma de pensar, que soy de blanco o negro, de todo o nada. Quizás fue en ese todo en el que incluí no ceñirme a una única sexualidad. Quizás mi politeísmo me llevó a adorar a diosas y a dioses en la misma desbordante proporción. Eso solo ha hecho que haya tardado un poco más en decir en voz alta que soy bisexual, pero nunca he podido ni he querido dejar de desear a unos ya otras. Si amar puede ser en algún caso un delito, tendrán que detenerme, encarcelarme y arrinconarme. Y afortunadamente, ya lo siento homófobos que me rodean, lo entiendan o no, legalmente puedo amar a quien quiera.

Ahora ya solo queda que podamos entender que no será jamás por un exceso de amor por lo que el mundo se vaya a la mierda.

Ustedes sabrán cuánto contribuyen a que amemos libre y responsablemente a los demás. Algunos respetamos incluso al que es incapaz de amarse ni siquiera a sí mismo. Para que luego digan que los que padecemos de variedad amatoria somos unos egoístas...

¿Egoísmo? ¡Y tú me preguntas qué es egoísmo? Egoísmo es que pretendas apropiarte también de mi cama.