Colin Firth anuncia que no volverá a trabajar con Woody Allen / ()

El actor británico Colin Firth ha asegurado esta semana que no volverá a trabajar con el director estadounidense Woody Allen, quien ha sido acusado en repetidas ocasiones por su hija adoptiva, Dylan Farrow, de abusos sexuales.

Firth, de 57 años, trabajó a las órdenes de Allen en el film Magia a la luz de la luna (2014), antes de que Farrow publicara una carta abierta en el diario New York Times en la que revelaba que había sido abusada por el cineasta cuando tenía sólo siete años.

"No voy a trabajar con él más", dijo Firth, en declaraciones al periódico británico The Guardian.

Las declaraciones de Firth llegan poco después de que Farrow acusara a los actores que continúan trabajando con su padre adoptivo de "perpetuar la cultura del silencio" en Hollywood. Firth ya criticó públicamente al productor estadounidense Harvey Weinstein, con quien trabajó en la película El discurso del rey (papel que le valió un premio Oscar en 2010), y dijo que era "un hombre aterrador", al tiempo que defendió a las mujeres que levantaron la voz contra él.

Por su parte, Dylan Farrow concedió esta semana una dura y emotiva entrevista al programa 'This Morning' de la cadena CBS en la que ha relatado por primera vez en televisión los detalles de los presuntos abusos sexuales por parte de su padre adoptivo hace más de 25 años.

No es el primero en manifestarse en contra de Woody Allen

Colin Firth se une así a colegas de profesión como Mira Sorvino, Rachel Brosnahan, Greta Gerwig, Rebecca Hall y Timothée Chalamet, quienes han manifestado que se arrepienten de haber colaborado en el pasado con Allen. Hall y Chalamet, además, protagonistas de la última cinta del cineasta, A rainy day in New York, han prometido que donarán su salario correspondiente de la película a organizaciones benéficas.

Esta misma semana, la actriz Marion Cotillard, que trabajó con Allen en Midnight in Paris en 2011, ha comentado que pese a que no cree que Woody Allen le pidiera trabajar con ella de nuevo ya que "la experiencia que tuvimos juntos fue muy rara y no hubo ninguna conexión", si lo hiciera se lo tendría que plantear y tendría que "investigar la vida personal de Allen antes de tomar la decisión", comentó Cotillard a The Hollywood Reporter.