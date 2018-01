"Todos apuntan a que es injusto que Benzema sea titular pero nadie habla de este jugador"

El Real Madrid consiguió ayer ante el Deportivo el marcador más contundente en todo lo que va de Liga. Los blancos encajaron el primer gol del partido pero luego se sobrepusieron e hicieron siete goles, eso sí, a un Deportivo bastante flojito.

Zidane escogió esta vez el 4-3-3 con Borja Mayoral como acompañante de Cristiano y Bale en el ataque. Cuando quedaba media hora de partido entró Benzema, ya recuperado.

Tiene el francés, que ayer pasó sin pena ni gloria por el Bernabéu, todos los focos encima. Mucho se comenta de que Zidane confía plenamente en él y juega esté bien, mal o regular. Pero no es el único. Según apuntó en el sanedrín de 'El Larguero' Mario Torrejón se habla mucho de que Zidane no es justo con otros jugadores sacando siempre de inicio a Benzema, pero tampoco lo es dando la titularidad a Toni Kroos por delante de otros como Isco o Asensio.

"La gran injusticia de la temporada es Kroos"

"Benzema ha estado fuera de forma toda la temporada y se ha merecido estar en el banquillo, pero la gran injusticia de la temporada es Kroos. Es un jugador importantísimo en el Real Madrid, pero ahora mismo es un intrascendente en el juego. Porque ni cierra atrás, ni ayuda a Casemiro, ni distribuye especialmente bien porque esa labora la tiene Modric", explicó Torrejón.

En el sanedrín también se habló largo y tendido de la goleada del Barça al Betis en el Villamarín con un excelso, de nuevo, Leo Messi. "Me ha encantado lo del Villamarín coreando Messi, Messi, Messi", opinó Manu Carreño.

Sobre el Atlético y su empate ante el Girona, Talavera comentó: "El problema es que Simeone quita a Costa por los problemas musculares y luego cambia a Griezmann. En cualquier caso, está claro que si haces eso y el resultado no sale, te has equivocado".

Y acerca de la llegada de siete jugadores de Arabia Saudí a equipos de Primera y Segundad después de un acuerdo de la Liga Antón Meana apuntó: "Me consta que hay equipos que no han querido entrar en este tema porque no les salía rentable".

