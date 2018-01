Renovación total en la portería del Real Madrid

La no llegada de Kepa no implica que el Real Madrid no acometa una reforma total de su portería en este mercado de verano. Según ha podido saber El Larguero, la idea que manejan en el Bernabéu es la de fichar a dos porteros en el próximo mercado de verano.

El objetivo es incorporar a un portero de primer nivel y que, tal y como hemos venido contando en El Larguero, la prioridad es David De Gea, un deseo que viene de lejos y que es el primer objetivo para los merengues, que eso sí, siguen también de cerca la situación de Courtois, meta del Chelsea.

Además de la llegada de este portero top, en el conjunto blanco también tienen intención de cerrar la incorporación de un portero joven y con proyección para que ocupe un rol de segundo portero y que crezca a la sombra del gran portero. En ese rol encajaba Kepa Arrizabalaga pero la renovación por el Athletic con una cláusula de 80 millones de euros hace imposible su llegada.

En el Bernabéu saben que Urrutia no negociará por el portero y en el conjunto blanco ni se valora la posibilidad de pagar tanto por el portero internacional español.