Carlos Sainz ya está en España después de sumar su segundo Dakar. El piloto español ha aprovechado su entrevista en El Larguero para dar las gracias por el gran recibimiento que tuvo en el aeropuerto de Barajas este lunes. "Me ha sorprendido, me siento abrumado por la cantidad de gente... te das cuenta del cariño de tu gente, solo puede seguir agradeciéndolo", comentó.

A diferencia de 2010, cuando le sacó solo poco más dos minutos a Al-Attiyah, en este Dakar le ha sacado más de 43 minutos al catarí, 1 hora 16 minutos a De Villiers, y 1 hora 25 minutos a Peterhansel, pero a pesar de ello Sainz ha calificado este Dakar como más complicado. "Sin duda, desde que corro el Dakar este ha sido el recorrido más duro que hemos hecho, de ahí que sienta también una mayor satisfacción"

Sobre su futuro, el Matador no ha querido cerrar ni abrir ninguna puerta, se ha limitado a decir que no sabe que va a pasar: "ahora me toca disfrutar y reflexionar con calma, saber lo que me apetece hacer, lo puedo, lo que quiero y lo que debo hacer", zanjó.