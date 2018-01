Holgazanes o incapaces

Estamos bastante hartos los ciudadanos de escuchar una y otra vez a los

políticos la última disculpa que no se les cae de la boca. Estamos

abrumados, Cataluña nos tiene comida la sesera, se lamentan

quejumbrosos, y tanta preocupación por la integridad de la patria, nos

impide ocuparnos de los verdaderos problemas que sufren los españoles, tal

que la precariedad o la dependencia, como en verdad sería nuestro más

íntimo deseo. Ya quisiéramos ocuparnos de otras cosas, vienen a decir

entre gimoteos, pero nos absorbe Puigdemont. Raca-raca insufrible,

farfolla, cháchara de mentirosos, cotorreo de vagos. ¿De verdad que es esa

la razón de la falta de soluciones a las urgentes necesidades del país, y no

las ocho semanas de vacaciones del Congreso, o la holgazanería y

desorganización de tantos políticos, diputados o senadores? ¿Acaso no

puede dedicarse la mitad de los 134 congresistas del PP, 84 del PSOE, 67

de Podemos o 32 de Ciudadanos a estudiar y solucionar esos otros

problemas de los 40 millones de españoles que no viven en Cataluña? ¿Tan

inútiles son los secretarios de organización de los partidos que no saben

distribuir las funciones, tú a esta cosa y tú a esta otra? ¿O será que nuestros

políticos son como aquel presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, de

quien se decía que era incapaz de andar y comer chicle al mismo tiempo?

