¿Se entienden los diálogos de 'La peste'?

En los últimos días se ha desatado la polémica acerca de la serie La Peste de Movistar. Pero en esta ocasión el escándalo no ha venido por nada que se vea en pantalla, sino por lo que se oye (o mejor dicho no se oye) en ella.

Varios tuiteros se han quejado de que los diálogos de los personajes no se entienden. Por ejemplo Amalia Blanco. "Pues me he terminado los 6 capítulos de La Peste. Muy bien. Gran producción. Y vista con subtítulos para sordos se entiende. Si no, ni una miajica.". Y Ana decía: "sería maravilloso poder enterarme de lo que dice la gente en La Peste. ¿Tanto les cuestra vocalizar?". Y Laura Santos "voy a ver si encuentro la serie doblada al inglés porque en español no se les entiende un pijo".

El debate ha encendido a parte de la población, ya que muchos consideran que esta polémica viene porque la mayor parte de los personajes son andaluces, región tradicionalmente infravalorada en la televisión española.

Eva Cruz repasa las diferentes opiniones y nos muestra ejemplos de diálogos que jamás nunca comprendimos, como los de Christopher Nolan.