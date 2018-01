Cero para Francisco Pérez de los Cobos

El magistrado Francisco Pérez de los Cobos, uno de los tres candidatos de España para ser juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recibió un cero de la Comisión del Consejo de Europa que evaluaba su perfil. Según cuenta el portal jurídico Confilegal, la razón es que pese a afirmar en su currículum un buen dominio del inglés y un muy buen manejo del francés pidió ser entrevistado en español.

Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, se ha asomado a La Ventana para declarar que le parece "algo sorprendente" y que le resulta "muy extraño que alguien reciba cero votos". Del mismo modo, resalta la gravedad del asunto, ya que tanto el inglés como el francés son las dos lenguas oficiales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): "no estamos hablando de algo anecdótico dentro del currículum de una persona" y afirma que si alguien no está capacitado para desarrollar su trabajo que no debería hacerlo.

Apesar de que de sus contrincantes José Martín y Pérez de Nanclares -siete puntos- y María Elósegui Ichaso -tres puntos-, le hayan superado en la puntuación, González Vega apuesta por su idea: "creo que todavía el gobierno podrá forzar que resulte él el elegido", concluye el portavoz de Jueces para la Democracia.