¿Mintió el juez en su currículum?

El magistrado Francisco Pérez de los Cobos, uno de los tres candidatos de España para ser juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recibió un cero de la Comisión del Consejo de Europa que evaluaba su perfil. Según cuenta el portal jurídico Confilegal, la razón es que pese a afirmar en su currículum un buen dominio del inglés y un muy buen manejo del francés, los dos idiomas oficiales del TEDH, pidió ser entrevistado en español. Y es creíble, porque a un expresidente del Tribunal Constitucional se le presuponen sus conocimientos jurídicos.

Puede que el candidato tuviese un mal día y no se sintiera seguro o puede que engordara su currículum en materia de idiomas, que sería una grave mentira. Porque no se trata de una oposición particular sino de una candidatura que presenta España. Suponemos que el candidato se explicará, y también debería hacerlo el Gobierno que, en la convocatoria de la plaza, creó un comité que evaluaría los currículums y entrevistaría a los candidatos para comprobar su idoneidad antes de mandar las candidaturas al Consejo de Europa. Y puede que se le escapase algún detalle o que hiciera la vista gorda sin importarle el ridículo.