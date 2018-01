Eric Abidal explicó durante su entrevista en El Larguero cómo era el día a día en el vestuario del Barça durante sus años en el Camp Nou, unas temporadas que coincidieron con las mejores de la historia del club, los años del Barça de Guardiola.

El francés, ya retirado, explicó que no echa de menos jugar partidos o entrenar. Abidal reconoció en los micrófonos de la SER que lo que echaba de menos era el vestuario, "compartir cosas en el vestuario".

Y entre esas cosas no dudó, nombró: "chistes, bromas o tonterías". Entre risas Abidal recordó las tonterías con jugadores como Piqué o Dani Alves o los chistes que compartían en la caseta.

Preguntado por los mejores compañeros contando chistes Abidal nos sorprendió a todos: "el mejor contando chistes era David Villa y Xavi... de lejos eran los mejores", dijo.

Sobre su capacidad para el humor Abidal fue más humilde... o muy sincero: "Yo no era bueno, yo escuchaba y me reía... a veces no entendía nada pero no pasa nada".