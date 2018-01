Puigdemont quiere volver a España sin riesgos. Lo ha dicho hoy en su segunda jornada en Dinamarca. Dice que permitirle volver sería el primer paso para la restauración democrática en España.

Puigdemont sigue con su mantra, él es la democracia, la garantía de la democracia, sin él este país permanece sumido en el autoritarismo e intentando sobrevivir a la herencia del franquismo. No permitan que Puigdemont les confunda, aunque les imagino lo suficientemente avispados para darse cuenta que lo que dice el ex-president huido es básicamente una mentira.

Puigdemont puede volver a Barcelona cuando quiera, y una vez aquí tendrá que resolver sus problemas con la justicia, como le pasa a todo el que tenga cuestiones pendientes, concretamente Puigdemont decidió huir para no acudir a declarar como imputado. Las garantías que él reclama, no ser detenido, son imposibles, y el lo sabe, aunque sigue con el mantra. Y mientras la corte de aduladores que le rodea, o la intelectualidad independentista o los poderes mediaticos de su cuerda no le pongan los pies en el suelo, vamos a seguir igual. Pero claro, como van a hacerlo, si tuvieran un mínimo de respeto por los ciudadanos ya le hubieran dicho que su viaje a Dinamarca nos ha provocado a muchos vergüenza ajena.

Y en el otro lado, resulta que está Juan Ignacio Zoido, que hoy dice que tienen a Puigdemont vigilado por tierra mar y aire, vaya, que no va a entra a España, ni en el maletero de un coche, por si se le ocurre dar la sorpresa en la investidura.

Les refresco la memoria, Zoido es el mismo que no encontró ni una urna antes de 1 de Octubre, cuando miles de ellas aparecieron en centros de votación.