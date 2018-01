La regulación del paso de porteadores, hombres y mujeres, por la frontera de El Tarajal, en Ceuta, y la conocida como del Barrio Chino, en Melilla, tiene que ser revisada con urgencia. En menos de doce meses han muerto aplastadas en avalanchas seis mujeres que intentaban pasar la frontera en Ceuta, y ayer mismo murió un hombre y otros cinco quedaron heridos en una avalancha similar en Melilla.

Las avalanchas en los dos pasos son frecuentes, pero no son consecuencia de una catástrofe natural, ni de un fenómeno atmosféricos, sino de una pésima regulación aduanera y una incapacidad administrativa lamentable, en la que tienen responsabilidades tanto Marruecos como España. Las autoridades españolas no pueden limitarse a reconocer que la situación es “insatisfactoria”, como admitió la pasada semana el ministro de Asuntos Exteriores, sino que deben poner los medios para cambiarla y para exigir a sus colegas marroquíes que revisen inmediatamente sus propias condiciones. Los pasos fronterizos actuales son insuficientes, al menos a determinadas horas y los recursos humanos y técnicos no dan abasto tampoco para afrontar las situaciones más peligrosas. Lo razonable sería, por un lado, imponer a las empresas y almacenes que utilizan a los porteadores una reducción del peso de las cargas, que llegan a ser de hasta 80 kilos, y al mismo tiempo ampliar el número de tornos o pasos,,

Como señaló la Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía, el problema no se solucionará hasta que los gobiernos español y marroquí admitan que es un asunto prioritario en sus relaciones bilaterales. Pero lo es, porque provoca muertos, algo completamente inaceptable.