Nada es gratis. Y la economía española empieza a acusar, aunque levemente todavía, la inestabilidad política derivada de la crisis catalana. El FMI rebaja nuestra previsión de crecimiento en un contexto europeo al alza. Ni siquiera Italia, que celebra en marzo unas elecciones llenas de incertidumbre, paga la factura que empezamos a pagar nosotros.

No es ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que ante la evidencia de que la solución no va a llegar de Cataluña, no exista desde el gobierno de España y desde las fuerzas políticas de la oposición iniciativas concretas y urgentes para, más allá de sus intereses partidistas, encarar la gravísima crisis institucional que vive el país, con factura económica ya y desaliento y división ciudadana evidente.

No, la solución no vendrá de Cataluña, de momento. Su Parlament se dispone a investir a Puigdemont, como insistía anoche en ‘Hora 25 el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent.

Puigdemont, huido de la justicia que ayer se fue a Copenhague a decir que la sombra de Franco sigue presente en España. Y lo dice un dirigente que declaró la independencia ignorando a la mitad de su población y después se fugó a Bruselas para evitar las consecuencias de sus actos y que pretende gobernar por Internet. Debería provocarnos solo risa si no fuera porque tiene un millón de votos y es la segunda fuerza en un parlamento democrático.

Está muy bien que todas las fuerzas políticas se esfuercen ahora en ocuparse de los otros grandes temas que afectan a los españoles. Está muy bien, por supuesto, pero la factura económica de la inestabilidad la van a pagar también todos los españoles, en su sanidad, en su educación, en su bienestar social. O se toma la iniciativa y se aborda desde las Cortes españolas un calendario de reformas que aborde también el problema territorial a fondo o seguiremos pendientes del billete de avión que compre mañana Puigdemont para seguir resucitando a Franco por las capitales europeas.