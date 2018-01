"Me fui de Almonte porque allí no podía vivir, era un acoso tremendo"

Almonte es un pueblo partido en dos desde el asesinato, en 2013, a puñaladas de un hombre y su hija de 8 años. Eran el ex marido y la niña de Marianela Olmedo, que ha vivido un infierno desde entonces, no sólo por la pérdida sino por el acoso que, denuncia, ha soportado por parte de familiares y amigos del que entonces era su pareja, de Francisco Javier Medina, único investigado por el doble crimen, declarado no culpable por un jurado popular. Marianela y su abogado, Luis Romero, han explicado en Hoy por Hoy que su intención es que esa sentencia se anule y se repita el juicio. "Tenemos mucha esperanza en que estimen nuestro recurso. Más de 60 pruebas testificales y periciales situaban y concluían que el único culpable era él. Es lo que queremos transmitir al tribunal", explica el abogado.

Además de esta causa, Marianela ha denunciado también el "acoso tremendo" que ha sufrido durante estos años y que la ha obligado, ha explicado en esta entrevista, a abandonar su pueblo. "Me fui de allí porque allí no podía vivir ya. Era un acoso tremendo por parte de la gente que lo apoya a él. Es tremendo lo que me han hecho pasar", ha contado Marianela, que ha puesto el caso en manos de la justicia. Según su abogado, "familiares y amigos [de su ex pareja] han tomado una actitud en redes sociales y otros medios que son injuriosas y calumniosas, que incluso podrían considerarse delitos de odio. Queremos que caiga sobre ellos todo el peso de la ley".