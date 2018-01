La paleodieta se ha instalado en la política

La ligereza, estoy leyendo un libro que habla de lo ligero, de lo poco profundo de estos tiempos. Es un interesante ensayo de Gilles Lipovetsky titulado así "La ligereza"… La tecnología, las relaciones personales, la política, todo es ligero, el libro de hecho, comienza con una cita de Friedrick Nietzsche donde se dice que “Lo bueno es ligero, todo lo divino camina con pies delicados”, y sería genial si no fuera porque, a su vez, una de las citas más memorables de Leon Tolstoi dice que: Nietzche era estúpido y anormal. "Anormal", que es como describe a los niños pobres el consejero de asuntos sociales de Madrid.

Mariano Rajoy y Puigdemont… (No se si se han dado cuenta, pero he cambiado de tema) Mariano Rajoy y Puigdemont se han propuesto ser guardianes de ese nuevo fenómeno conocido como "Dietética política" que es como la paleo-dieta, sólo pueden consumirse ideas políticas previas al neardental, y lo peor es que parece que lo hacen con tal de no aburrirse. Dice ese libro del que les hablaba que el nuevo fascismo es la diversión. La tiranía de divertirse hasta morir, y en esa diversión sin límites, ayer Mariano se fue a Castellón en tren, por más que en sus declaraciones, él hablara de que para entrar hacían falta "tickets de avión".

El tren llego con retraso y con muchas críticas. Pues debe ser una corriente europea, el pasado mes de diciembre Angela Merkel se quedó 1 hora parada inaugurando el trayecto Berlín - Munich. 623 kilómetros, algo así como Madrid - Barcelona, para el que debería haber tardado menos de cuatro horas y tardó seis, el nuestro en la misma distan cia tarda 2 horas y media... Amigos europeos estamos unidos en la diversión que provoca la chapuza, escuchan Hoy por Hoy...