La cinta más nominada de estos Óscar ha sido La forma del agua, película fantástica ambientada en la guerra fría y dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, que ha logrado 13 nominaciones, seguida por Dunkerque, de Christopher Nolan, con ocho. Detrás, otra de las favoritas tras ganar el Globo de Oro, Tres anuncios en las afueras, con siete nominaciones. Compiten en la categoría de mejor película con El hilo invisible, Lady Bird, Los archivos del Pentágono, Call me by your name y Déjame salir.

La categoría con más sopresas (positivas) es la de dirección, que muestra más diversidad que otros años. Por un lado, ha entrado el director negro Jordan Peele con la cinta de terror Déjame salir, que critica el racismo en la sociedad norteamericana. La otra sorpresa es que, por fin, hay una mujer nominada en dirección, la debutante Greta Gerwig con Lady Bird.

Entre los actores destaca la ausencia de Tom Hanks, protagonista de la cinta de Spielber y la nominación del joven Thimothée Chalamet, por Call me by your name. Junto a él están nominados Daniel Day Lewis por El hilo invisible, Daniel Kaluya por Déjame salir, Denzel Washington por Israel, y Gary Oldman por El instante más oscuro.

Meryl Streep vuelve a estar nominada a mejor actriz. Es su nominación número 21, esta vez por su personaje de directora del Washington Post en Los archivos del Pentágono. Compite con Sally Hawkins con La forma del agua, Frances McDormad con Tres anuncios en las afueras, Margot Robbie con Yo, Tonya, y Saorsie Ronan con Lady Bird.

La mala noticia es que no hay nominados españoles .Todo en un año marcado para el cine por los casos de abusos sexuales en Hollywood que estarán de nuevo presentes en la ceremonia de entrega de esta edición número 90 de los Óscar.

MEJOR PELÍCULA

'Call Me by Your Name'

'El instante más oscuro'

'Dunkerque'

'Déjame salir'

'Lady Bird'

'El hilo invisible'

'Los papeles del Pentágono'

'La forma del agua'

'Tres anuncios en las afueras'



MEJOR DIRECCIÓN

Christopher Nolan por 'Dunkerque'

Jordan Peele por 'Déjame salir'

Greta Gerwig por 'Lady Bird'

Paul Thomas Anderson por 'El hilo invisible'

Guillermo del Toro por 'La forma del agua'



MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet por 'Call Me by Your Name'

Daniel Day-Lewis por 'El hilo invisible'

Daniel Kaluuya por 'Déjame salir'

Gary Oldman por 'El instante más oscuro'

Denzel Washington por 'Roman J. Israel, Esq.'

MEJOR ACTRIZ

Sally Hawkins por 'La forma del agua'

Frances McDormand por 'Tres anuncios en las afueras'

Margot Robbie por 'I, Tonya'

Saoirse Ronan por 'Lady Bird'



Meryl Streep por 'Los papeles del Pentágono'



MEJOR GUION ORIGINAL

Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani por 'La gran enfermedad del amor'

Jordan Peele por 'Déjame salir'

Greta Gerwig por 'Lady Bird'

Guillermo del Toro y Vanessa Taylor por 'La forma del agua'

Martin McDonagh por 'Tres anuncios en las afueras'



MEJOR GUION ADAPTADO

James Ivory por 'Call Me by Your Name'

Scott Neustadter & Michael H. Weber por 'The Disaster Artist'

Scott Frank & James Mangold and Michael Green por 'Logan'

Aaron Sorkin por 'Molly’s Game'

Virgil Williams and Dee Rees por ' Mudbound '



MEJOR ACTOR DE REPARTO

Willem Dafoe por 'The Florida Project'

Woody Harrelson por 'Tres anuncios en las afueras'

Richard Jenkins por 'La forma del agua'

Christopher Plummer por 'Todo el dinero del mundo'

Sam Rockwell por 'Tres anuncios en las afueras'



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Mary J. Blige por 'Mudbound'

Allison Janney por 'I, Tonya'

Lesley Manville por 'El hilo invisible'

Laurie Metcalf por 'Lady Bird'

Octavia Spencer por 'La forma del agua'