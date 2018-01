La montaña rusa de Glen Hansard

En 1991 Glen Hansard editó su primer disco junto a The Frames. Grabó con ellos sin demasiada suerte hasta que su álbum de 2006 llegó al número 1 en Irlanda, pero para entonces la vida de Hansard estaba a punto de cambiar. Lo hizo cuando conoció a Markéta Irglová, que se convirtió en su compañera de banda, de película y de emociones. Juntos grabaron The Swell Season y con aquellas canciones protagonizaron el sueño de Once, aquella historia musical que acabó en los Oscar y convirtiendo a ambos en los protagonistas musicales del año. Una historia bonita que acabó como acaban las historias bonitas, con lágrimas de ruptura captadas en el documental que retrataba su tercer disco y que llegó en 2011.

Tras el adiós de Markéta, Hansard se quedó solo, huyó de la ciudad y se refugió en las canciones de su primer disco en solitario, un Rhythm and repose que captaba ese momento. "Cuando todo eso acabó no quería ir hacia atrás, solamente quise ir hacia delante. Me fui a vivir a otra ciudad, donde no estaba cerca de mis amigos, para escribir canciones y me pareció lo normal hacer un disco que documentase ese periodo de mi vida", explicó en 2013 a la Cadena SER.

Un tiempo de dudas, pero también de certezas. Hansard tenía claro que era músico ya tocase en la calle o en teatros con todas las entradas vendidas. A ello se ha aferrado y el tiempo le ha dado la razón. Superado el trauma de aquella ruptura, el músico se despojó de toda tristeza en Didn't He Ramble, un disco en el que sacaba músculo y mostraba su habilidad para firmar canciones poderosas y alegres alejadas de todo lo que representó sus días de fama. Más tranquilo, más asentado tras aquel golpe vital, Hansard se propuso seguir en la música, en la primera línea. No quería que aquel sueño que su pareja no quiso compartir terminase y este mes ha llegado a las tiendas Between to shores, su tercera entrega en solitario.

El nuevo trabajo del músico irlandés figura desde la primera escucha entre lo más destacado de su obra, los vientos y el ritmo de Roll on slow, el tema que abre el disco, anticipan un viaje soleado por paisajes más vitalistas y coloridos como los de Wheels on fire. La vertiente más alegre de Hansard marca el sonido del álbum, pero no desplaza composiciones más melancólicas como la de Lucky man, Why Woman o la sugerente One of us will loose, temas que aportan equilibrio entre los dos instintos del músico, la vertiente de irlandés salvaje que invita a la fiesta y la del hombre sensible que busca entenderse a través de canciones. En esta entrega consigue ambas, que no es poco.