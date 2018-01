El debate ya no es si Leo Messi es el mejor jugador del mundo en este momento, sino si lo es de la historia. El mejor futbolista de todos los tiempos. Los halagos de "extraterrestre", "mago", "Dios" se repiten después de cada exhibición del argentino.

Pero hay un calificativo que Abidal utilizó ayer en 'El Larguero' para hablar de Leo Messi. "Ya está todo dicho sobre Messi", dijo primero el francés, que compartió vestuario con el argentino siete años. "Que la gente sepa que Messi es la estrella más humilde que yo haya visto", dijo luego.

Xavi y Villa, los mejores contando chistes

También habló el galo de intimidades en la caseta durante su etapa como azulgrana. Entre risas recordó las tonterías con jugadores como Piqué o Dani Alves y preguntado por los mejores compañeros contando chistes Abidal sorprendió nombrando a David Villa y Xavi. "De lejos eran los mejores", dijo. "Yo no era bueno, yo escuchaba y me reía... a veces no entendía nada pero no pasa nada", comentó también.