"Con la indignación no basta. Requiere de una actuación detrás."

Como cada miércoles, Baltasar y María Garzón han pasado por nuestros micrófonos para repasar la actualidad semanal. Esta vez, además, Baltasar nos ha hablado de su último libro, "La indignación activa", publicado por Planeta De Agostini.

“La reivindicación es totalmente necesaria” afirma. Según él, la indignación es sana y natural, pero debe de ir acompañada de acción para que sea efectiva. Garzón reconoce que esta actitud le ha salido muy cara a lo largo de su trayectoria, pero que no podía actuar de otra manera ante los temas que le crispan. "No soporto a quien miente, a quien trampea, a quien viola los derechos humanos, a quien maltrata a una mujer..."

Baltasar Garzón se define como “un pesimista positivo” "El optimismo es bueno, pero lleva a la inacción. Ser pesimista, en cambio, te activa y te hace luchar por cambiar las cosas."

Una lucha, que además, revierte en el sistema. Tal y como apunta María Garzón, “a veces se nos llena la boca hablando de democracia y no sabemos ni lo que es, ni de dónde viene.” Padre e hija han defendido que la democracia no es algo establecido, sino algo por lo que hay que luchar cada día. “No podemos dejar la política en manos exclusivas de los políticos. No vale decir: La política no es lo mío. Desde el momento en el que se deposita una papeleta, somos agentes activos".