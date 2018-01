¿El gobierno es incompetente en materia de género?

Esta mañana Carlos Alsina ha preguntado a Mariano Rajoy si vería con buenos ojos una iniciativa legal para sancionar a las empresas que discriminan salarialmente a las mujeres, pagándoles menos por idéntico trabajo que hacen los hombres. El presidente ha contestado contundente con un “no, no, no nos metamos en eso”. Y ha argumentado que un gobernante debe ser cauto en el cumplimiento de sus competencias y entre las suyas no está igualar salarios.

Podría cerrar aquí la polémica, porque me imagino a los oyentes completándola en este mismo instante. Sólo habría que recordar a Rajoy que como presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, y que la Constitución, en su artículo 14, proscribe cualquier discriminación entre españoles y subraya alguna concreta como la discriminación por razón de sexo, y que es difícil imaginar discriminación más evidente que pagar menos por el mismo trabajo por el mero hecho de ser mujer. Así que él verá lo que hace, pero no puede despejar el balón de manera tan estrafalaria afirmando que vigilar, detectar y perseguir esta discriminación no es competencia suya.