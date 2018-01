Carlos Boyero: “Los protagonistas de ‘Call me by your name’ me caen fatal”

Tres películas, dos ya estrenadas, y una que llegará a las salas españolas este viernes, han sido las protagonistas de 'La Ventana del Cine' de este miércoles. Las tres están nominadas en distintas categorías en los premios Oscar que se celebrarán en Los Ángeles el próximo 4 de marzo.

"Los protagonistas de Call me by your name son tan cool y tan guays que me caen fatal. No los soporto". Así ha valorado Carlos Boyero la película del director italiano Luca Guadagnino, que se estrena este viernes en España, y que está nominada por partida triple a los Oscar como mejor película, mejor actor protagonista y mejor guión adaptado.

Una nominación menos obtuvo Los archivos del pentágono, la última película de Steven Spielberg. Las dos nominaciones, a mejor película y actriz (Meryl Streep) le han parecido pocas a Boyero, que echa en falta al propio Spielberg como director y al otro actor protagonista de la cinta, Tom Hanks.

Durante su repaso semanal a la cartelera, el crítico cinematográfico también ha valorado Molly's game, el debut como director en la gran pantalla de Aaron Sorkin, con Jessica Chastain, Idris Elba y Kevin Costner en el reparto.