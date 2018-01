Las recetas de 'Adelgaza para siempre': ¿cómo se hace un libro de cocina?

En Be OK no podíamos dejar pasar la oportunidad de dedicarle un programa a "Las recetas de Adelgaza para siempre", el nuevo libro de Ángela Quintas. En su apenas dos semanas en la calle, esta "joyita" de la nutrición va ya por la segunda edición. ¿Cómo se ha gestado? ¿Cómo es el proceso de creación de un libro de cocina, de recetas, de cultura gastronómica...? Queremos contarlo con detalle, desde la primera idea hasta que el libro llega a los stands de las librerías. Nos acompañan Ángeles Aguilera, directora de No Ficción de la Editorial Planeta; la fotógrafa de alimentos y estilista culinaria Heva Hernández; y Sara Cucala, fundadora de la librería especializada A punto.

