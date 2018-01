Manu Carreño: "Lo del Real Madrid empieza a no tener nombre"

El Real Madrid continúa en caída libre. Anoche se despidió de la Copa del Rey en su estadio, ante su público. Incapaz siquiera de empatar ante el Leganés. Sobre la mala actuación de los blancos y sobre el papel de Zidane habla Manu Carreño en su comentario en 'Hoy por Hoy'.

"El Madrid se sigue desangrando según avanza la temporada. Si ayer decíamos que me parecía un fracaso la temporada del Atlético de Madrid a estas alturas, lo del Real Madrid empieza a no tener nombre. No sólo por los resultados, sino también por la actitud.

Ayer fue la primera vez que Zidane señaló a los jugadores diciendo "no hemos competido" haciendo alusión a la primera parte.

Y en este Madrid que se desangra, como digo, a borbotones en lo que llevamos de temporada. A 19 puntos del Barça en la Liga y eliminado por el Leganés en la Copa en los cuartos de final de la Copa del Rey, no parece que el efecto Zidane cause efecto en los jugadores.

Y parece que empieza a ser necesario algo más que el efecto Zidane. Que dos años después y ocho títulos en las vitrinas, da la sensación de que empieza a ser insuficiente.

Nadie consigue encontrar la razón por la que el Madrid está como está en una temporada en la que se lo van a jugar todo a una carta. La Liga de Campeones puede ser o puerta grande o enfermería, sobre todo para Zinedine Zidane".

En 'El Larguero' se habló largo y profundo sobre esta crisis del Madrid que parece no tener fin. Antonio Romero, Mario Torrejón, Jesús Gallego y Julio Pulido analizaron entre otras cosas la figura de un Zidane que queda algo más que tocado después de esta nueva debacle.

Zidane reconoció que esta eliminación es un "fracaso" y se autoculpó: "Yo soy el responsable del fracaso, estoy muy decepcionado, voy a asumir la responsabilidad de todo pero voy a seguir trabajando".

Por su parte, Sergio Ramos prefirió ser cauto y aseguró que no es partidario de cambios drásticos a mitad de temporada. "Yo no tomo las decisiones", contestó a un periodista que le preguntó por la continuidad de Zidane y dijo a las claras que "no es partidario" de los cambios.

