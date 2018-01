Sería bueno que el presidente del Gobierno, que es registrador, se detuviera en lo que le dijo ayer a Alsina en Onda Cero sobre la igualdad. No lo que dijo sobre la desigualdad de los sueldos de hombres y mujeres, sino lo que le dijo al periodista con respecto a esa pregunta. Le dijo, más o menos, no se meta en eso. Y eso, no se meta en eso, es algo que está en la mente de los políticos desde la dictadura y lesiona gravemente la relación de la política con la gente. No se meta en eso. Lo que hay que oír.

