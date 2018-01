Ayer en Davos hablaron Merkel y Macron, los dos dirigentes europeos con más responsabilidad en el imprescindible relanzamiento de la Unión, toda vez que Gran Bretaña se retira y que Italia no logra recomponer su influencia. De España, mejor no hablar. Muchos analistas creen que este es un momento especial en el mundo de las relaciones internacionales, una oportunidad para que Europa se fortalezca no renunciando a su modelo original, como pudo parecer en los años 80, sino recuperando su lenguaje más inspirador. Por eso se prestó ayer tanta atención a Merkel y a Macron, que hablaron además unas pocas horas antes de que lo hiciera el presidente norteamericano, Donald Trump. La canciller alemana centró su intervención en el riesgo de la polarización y el miedo a que la generación que nació después de la II Guerra Mundial no haya aprendido suficientemente las lecciones de la historia. Merkel recordó que en 2018 se cumplen 100 años desde el armisticio que puso fin a la Gran Guerra, una contienda feroz a la que los responsables políticos del momento fueron casi como sonámbulos. Aprender de la historia significa saber que la polarización, el enfrentamiento que se produce cuando quienes deberían negociar optan por concentrar su atención en una única cosa, ha sido y sigue siendo un riesgo formidable. Macron, calificado en su momento como centrista, tocó por su parte el segundo gran problema del momento: la ruptura del pacto social europeo. El presiente francés aseguró que las grandes corporaciones “tienen que encontrar una vía moral de hacer beneficios” y moverse dentro de un marco fiscal justo. El problema, como siempre, es quién se encarga de que exista esa justicia fiscal y esa ética. ¿Lo deciden las propias corporaciones o lo deciden los gobiernos democráticos? En Davos no hubo respuesta.

