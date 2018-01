Costa canta, Camps lo niega, Rajoy silba

Llegó el momento de escuchar a un alto cargo del partido de Rajoy confesar ante un tribunal. Diez años después de que Rajoy proclamara que la Gürtel es una operación contra el PP, un veterano de las filas populares le dice al juez que la operación era, en realidad, contra las arcas públicas de la Comunidad Valencia, la más endeudada de España después de Cataluña, y también contra la libre competencia política en España porque, según esta confesión, su partido, el PP, acudía a las elecciones con recursos ilegales, con dinero negro, que no utilizaban los demás partidos. Crudo y conciso. Ricardo Costa canta. El aludido, Camps, lo niega. Y Rajoy silba.

Rajoy no sabía, aunque su tesorero, Luis Bárcenas lo supo -según Costa- en 2006. ¿De qué no se estará enterando ahora el presidente del Gobierno? No le salió a Rajoy ni un disculpen ustedes, ni perdón a los valencianos, ni, por supuesto, ningún anuncio de asumir las responsabilidades políticas, teniendo en cuenta, además, que el PP valenciano le sostuvo a él cuando desde dentro de su partido le movieron la silla.

La democracia española ha salido indemne de un desafío muy grave en los últimos meses con representantes del Estado saltándose las leyes y obviando la Constitución. La democracia española tiene derecho a salir indemne también de quienes la han utilizado para competir y ganar en condiciones ilegales y ventajistas.