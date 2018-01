El efecto Zidane ya no hace efecto

El Madrid se sigue desangrando según avanza la temporada. Si ayer decíamos que me parecía un fracaso la temporada del Atlético de Madrid a estas alturas, lo del Real Madrid empieza a no tener nombre. No sólo por los resultados, sino también por la actitud.

Ayer fue la primera vez que Zidane señaló a los jugadores diciendo "no hemos competido" haciendo alusión a la primera parte.

Y en este Madrid que se desangra, como digo, a borbotones en lo que llevamos de temporada. A 19 puntos del Barça en la Liga y eliminado por el Leganés en los cuartos de final de la Copa del Rey, no parece que el efecto Zidane cause efecto en los jugadores.

Y parece que empieza a ser necesario algo más que el efecto Zidane. Que dos años después y ocho títulos en las vitrinas, da la sensación de que empieza a ser insuficiente.

Nadie consigue encontrar la razón por la que el Madrid está como está en una temporada en la que se lo van a jugar todo a una carta. La Liga de Campeones puede ser o puerta grande o enfermería, sobre todo para Zinedine Zidane.