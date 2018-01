Los fuegos artificiales que en realidad eran caspa

Buenos días, es jueves, es invierno y sí, también puedo contarles cosas que no sepan. Ya tenemos los datos de la EPA y con esos datos, sólo se me ocurre una idea, todos los escolares de España deberían hacer un trabajo que lleve por título: Qué seré, si llego a mayor... Pero en fin, tal y como dice Mariano, mejor no nos metamos en eso. Llegamos al 25 de enero, de todo lo que dijo ayer Ricardo Costa, que fue mucho, en sede judicial me quedo con la confesión de que el presidente Camps solicitaba como extra de campaña fuegos artificiales. Solicitar fuegos artificiales es propio de alguien que conoce bien la psique humana, alguien que conoce bien el fundamento con el que estamos hechos, es imposible no rendirse a los fuegos artificiales.

Los fuegos artificales además de describir graficamente una época en España, demuestran también la gran capacidad que tenemos aquí de asombrarnos con poco... Manteniendo la boca abierta, con la barbilla apuntando al infinito, no importa la edad, luces de colores que estallan y desaparecen como si se tratara de polvo de estrellas...

Pero esos fuegos artificiales no eran polvo de estrellas, se trataba de caspa. A los de la Gurtel les ha pasado como a Tom y a mi, que una vez nos contrataron en una empresa por nuestros méritos y a los tres meses debíamos ya dos mil quinientos euros. Uno de los mayores placeres de hacerse adulto es no ir a los sitios, eso debe estar pensando Donald Trump, al que hoy llevan a la fuerza a un pueblo Suizo donde ayer Felipe VI hablaba de las bondades de la democracia, cada vez un monarca habla de democracia, es decir de un sistema de participación mediante el cual elegimos a nuestros representantes, se demostraría que la base misma de la felicidad, es la incoherencia, pero en fin, tal y como dice Mariano, mejor no nos metamos en eso...

Donald Trump acude al Foro de Davos para hablar del proteccionismo, la economía americana es la más proteccionista del mundo asi que para muchos sólo podrán disfrutar de las palabras de Donald Trump si antes han conseguido dos estacas y un martillo... Por último, ¿no es una señal de que algo está cambiando en el mundo cuando las páginas deportivas de los periódicos se están convirtiendo en páginas de sucesos? Pero en fin, tal y como dice Melania al ver a Donald Trump, mejor no nos metamos en eso. Amigos esto es la radio, lo demás, o ruido o silencio..