La abuela transcriptora de una niña excepcional

Elena tiene ocho años, y padece la distrofia muscular congénita de Ullrich, una de esas enfermedades que englobamos en la patología de “raras”: Solo se han descrito cincuenta casos en todo el mundo.

La enfermedad se caracteriza por una debilidad muscular generalizada... pero que no ha podido con Elena, que dice que "no puedo correr pero sí caminar algo, y bailo a mi manera. No puedo saltar pero sí pintar, cantar, hablar, ver, oír... Hay que valorar lo que sí puedo hacer, que son muuuchas cosas."

Esta extraordinaria valentía la llevó a hacerle una propuesta fuera de lo común a Marisol, su abuela: "Yo te cuento lo que siento y tú lo escribes en un libro".

Hoy hemos entrevistado a la abuela transcriptora, "su negrita", tal y como ella dice con una sonrisa. Elena quería dar ejemplo a todos los niños que puedan encontrarse en una situación similar. "y no dudé un segundo en aceptar su propuesta" nos reconoce. El proceso fue sencillo: “Ella me contaba sus sentimientos, y yo la grababa con el móvil.”

La idea de Elena se ha materializado en el libro "Yo, Elena y mi mundo", que se presenta mañana en el Hospital de la Paz, evento al que Marisol invita a todo el mundo.

Marisol, incluso, no descarta que el libro tenga una continuación. "Mi nieta tiene mucho que contar".