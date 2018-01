La entrevista más loca a Mariano Rajoy

Parece que Yonyi Arenas se ha cansado de cargar maletas buscando extranjeros por el mundo, y ahora ha cogido su petate buscando famosos a los que manipular en sus entrevistas. Porque… ¿si los políticos manipulan a diario, por qué no devolverles el golpe?

Su primer invitado no necesita presentación: Es gallego y una mina para el humor. No, no es Luis Piedrahita, sino Mariano Rajoy.

Yonyi Arenas somete a nuestro presidente a un peculiar test acerca de corrupción, actualidad y natación a croll. ¿Habrá conseguido desvelar quien se esconde bajo el pseudónimo “M punto Rajoy”? Tendrás que escucharlo para averiguarlo…