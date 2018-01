'Call me by your name': primer amor para pijos

Era una de las películas más esperadas. Después de su paso por varios festivales, entre ellos Berlín y Toronto, la expectación por la cinta del italiano Luca Guadagnino, autor de Yo soy el amor o Cegados por el sol, había ido creciendo. Call me by your name es una película perfecta, es la historia del primer amor de un chico de 17 años, que se enamora del ayudante de su padre, bastante mayor que él, durante un verano de los ochenta en una fantástica casa de campo italiana.

Es además el descubrimiento de Timothée Chalamaet, nominado al Oscar por este papel, de chico maduro que descubre su homosexualidad, el sexo, en medio de lecturas de Ovidio y de reflexiones sobre la filosofía y el arte griegos. Es quizá el exceso de intelectualidad lo que hace que sea una película algo impostada. Sin embargo, la ternura y delicadeza con la que Guadagnino y el guionista, James Ivory, trasladan a la gran pantalla la novela de André Aciman, hacen olvidar que pocas familias tienen la comprensión de la cinta retrata.

El amor y la pasión de Call me by your name contrastan con la frialdad de Sin amor, la cinta del ruso Andrey Zvyagintsev, el mismo que describió la corrupción rusa en Leviatán. Ahora retrata el fin de un matrimonio y el proceso de divorcio en plena era posindustrial de la Rusia moderna, donde el capitalismo y la sociedad de la información han creado seres totalmente individualistas y egoístas, como estos padres que se pelean por no quedarse con la custodia del hijo. Sin amor ganó el Premio del Jurado en Cannes y está nominada al Oscar a mejor película en lengua extranjera.

