"Tras escribir la carta mi hijo, me dijo: Papá, qué grande eres"

Cada fin de semana conocemos casos de padres que insultan a árbitros o a los rivales de sus hijos. Lo que no es tan habitual es que un padre se arrepienta y pida perdón. Esto es lo que ha hecho Moisés Irigoyen, padre de un jugador de 12 años de la Escuela de fútbol Cinco Villas de Rivas, en Madrid.

"Mi hijo jugaba contra el Tarazona en infantil y hubo una jugada en la que los padres consideramos que el árbitro se había equivocado. Y yo, no sé por qué, me puse como un auténtico hooligan". Durante los 90 minutos Moisés no paró de insultar al colegiado mientras su hijo no acababa de creérselo: "La cara de mi hijo era de papa cállate".

Cuando acabó el partido, Moisés fue a pedir perdón al colegiado y al llegar a casa escribió una carta que envió al Club. "Tras hacerlo, mi hijo me dijo que era muy grande y para mí eso es lo más importante", ha dicho Irigoyen. Aunque su idea no era que esta carta transcendiera, ahora Moisés está muy contento porque "hay padres que de verdad no sentimos lo que decimos".