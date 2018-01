El viaje de los hermanos Bardem para salvar la Antártida

Hace dos días los actores Carlos y Javier Bardem llegaron a la Antártida para embarcarse en el Arctic Sunrise. Su viaje de ocho días es solo una parte de los tres meses de expedición de Greenpeace que llevará a cabo este buque de investigación para exigir la protección de los ecosistemas del océano Antártico.

"A través de esta ventanita veo un glaciar enorme, de unos colores azules y blancos brillantes, y encima del glaciar hay unos pingüinitos". Así ha descrito Javier Bardem la impresionante vista que contemplaba mientras charlaba con Carles Francino en 'La Ventana'.

Sobre lo que más le ha impresionado del viaje, el actor español ha afirmado que "la gente, la gente de este barco". Y ha añadido: "Dan su tiempo, su esfuerzo, su vida, con el único objetivo de ayudar, de proteger el medio ambiente. Es fascinante ver eso y oír sus historias".

Carlos Bardem, por su parte, se ha mostrado confiado de que esta protección vea la luz porque "lo contrario sería un drama de unas consecuencias extraordinarias. El sentido común nos dice que no hay vuelta atrás, como dicen aquí no hay plan b porque no hay un planeta b. Hay que ir al plan a que es la protección".