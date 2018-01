El running como terapia

Carmen Estévez es una runner pertinaz. Sale a correr cada día al volver del trabajo. "En invierno me cuesta algo más", reconoce. Solo el frío le echa para atrás a la hora de ponerse las zapatillas y lanzarse a practicar su deporte favorito. "Al principio hacía marcha, pero después empecé a correr y me gusta mucho. Me ayuda a estar mejor, física y mentalmente, y a descansar por las noches", asegura.

Carmen es cocinera de la Fundación Manantial. El equipo con el que trabaja da de comer y cenar cada día a cientos de personas. Además, tienen un servicio de catering y en su kiosko de Hortaleza atienden durante todo el año a miles de madrileños. Su especialidad, como gallega, es la empanada. "La receta es secreta", dice.

Helena de Carlos y Carmen Estévez, en Radio Madrid / Cadena SER

Esta es su vida desde hace unos cinco años. Sin ingresos hospitalarios ni recaídas. Carmen está diagnosticada de trastorno bipolar. Su psiquiatra y los análisis periódicos que se realiza le dan la razón: el deporte le ayuda a estar mejor.

Junto a ella nos visita Helena de Carlos, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación. Ambas animan a participar en la carrera que han organizado para el próximo 18 de febrero. Las calles de Madrid serán el escenario, a partir de las nueve de la mañana, de la 7ª Carrera Solidaria por la Salud Mental, por la atención e inclusión de las personas con problemas de salud mental.

Su padrino, por cierto, será un gran runner que ya nos visitó hace unos meses en el programa, Miguel Ángel Muñoz. Todavía estás a tiempo de sumarte a Carmen y a otros muchos corredores. Haz clic aquí y descubre todos los detalles sobre la prueba.