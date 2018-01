La lucha de Elías Pereyra

Elías Pereyra (Buenos Aires, 15 de febrero de 1999) es un joven argentino de 18 años que lleva toda su vida soñando con ser futbolista. Como muchos argentinos, creció con una pelota pegada al pie. A pesar de su corta edad, su vida está llena de sobresaltos. Una leucemia diagnosticada con 13 años hizo peligrar su sueño. Pero la lucha, el esfuerzo y el trabajo tiene sus frutos y, hace tan sólo un mes, firmó su primer contrato como profesional con su club de toda la vida, San Lorenzo de Almagro. (campeón de la Libertadores en 2014).

En 2012, Elías tenía 13 años y llegó el peor momento de su corta vida. Elías repartía su tiempo entre el colegio y el fútbol. Hasta que empezó a perder la energía, el hambre, las ganas. El primer diagnóstico indicó que el futbolista padecía paperas. Pero comenzó a sentirse cada vez peor y creció la preocupación en su entorno. Su familia decidió que el examen debía ser más riguroso. "Pasó un mes y no se me iba. Estaba débil y mi mamá decidió hacerme un análisis de sangre".

Le diagnosticaron leucemia. Estuvo dos años sin poder jugar al fútbol. Aunque lo primero que preguntó cuando supo de su enfermedad era “si podía volver a jugar a la pelota, que es lo que más me gusta”. Le dijeron que no, pero más de una y dos veces jugaba con algún compañero en el hospital minutos antes de recibir una sesión de quimioterapia. Así, con sus escapadas para encontrarse con la pelota, se anestesiaba de las sesiones de entre tres y cinco horas a las que se sometía dos veces por semana.

Después de dos años de lucha, Elías se liberó de la enfermedad, aunque el recuerdo sigue ahí: "Fue terrible, un baldazo de agua helada. Pero yo luché permanentemente y salí. Siempre supe que iba a salir de la enfermedad. Jamás se me cruzó la idea de bajar la guardia."

Cinco años después de aquella pesadilla, Pereyra disputó un amistoso con el primer equipo de su club, y fue convocado con la Sub 20 argentina, e hizo de sparring de la selección absoluta albiceleste y marcó a Messi. "Me tocó estar con Messi y no lo podía creer. Me daban ganas de abrazarlo porque lo admiro mucho. ¿Qué le hice? ¡Apenas sombra! Pero me saqué una foto".

El 12 de diciembre de 2017, firmó su primer contrato como profesional del ‘Ciclón’ San Lorenzo. El club lo anunció en Twitter diciendo “el mundo siempre puede ser un lugar mejor. Elías Pereyra, el juvenil categoría 99 que le ganó a la leucemia, firmó su primer contrato con el San Lorenzo hasta junio de 2021”. Ha debutado con el primer equipo, aunque tiene ficha del Reserva, el equipo filial.