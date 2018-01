Aprendamos sexo poco a poco

Lo de intentar ser buenos en la cama, lo llevamos de serie. Nos preocupa y nos mantiene en alerta, no vaya a ser que no seamos tan especiales como realmente nos creemos. Tendemos a compararnos con los demás. Y lo que es peor, nos obsesionamos con la remota posibilidad de que aquel polvo de mierda nos traerá terribles consecuencias. Hay quien concibe el sexo como una carrera de velocidad, cuando hay pocas cosas que se aprendan tan poco a poco como follar magníficamente.

Para ser bueno en la cama, lo primero, querernos a nosotros mismos. Habernos conocido tanto como para hacer las presentaciones conforme sea necesario. Una vez que sepamos dónde se esconde nuestro placer, será mucho más fácil mostrar el camino a quien esté. Por eso deberíamos aprovechar todas y cada una de las noches que nos eximan de cualquier responsabilidad amatoria. Ya sea porque no hay. Ya sea porque no esté. Sepamos qué, cómo, cuándo y dónde nos gusta implicarnos. Sabiendo que acariciar la espalda nos relaja. Asumiendo que con esas manos de dedos inmensos se podrán perpetrar muchos tocamientos. Aceptando que los besos gustan más cuando van acompañados de abrazos y que si alguien baja la cabeza para meterla entre unas piernas, quizás sea mucho más efectivo si además impide que haya alguna escapatoria. A partir de aquí, generosidad. Tratar de conseguir que quien te acompañe goce aún más con todo lo que vayas a hacerle.

No me eches de tu cama sin haberlo intentado al menos. No te ahorres ni uno solo de tus besos. Vuelve de nuevo a hacer todas las incursiones que sean necesarias que no habrá enemigo al que repeler. Acaríciame. Cómeme. Quiéreme todo lo que puedas querer aunque solo me dediques un ratito. Hagamos de esta aventura casual la causa de que se convierta en una costumbre.

Quiero acostumbrarme a ti... Y a todo lo bueno que implica que estés a mi lado.