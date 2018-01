Gerard Piqué habló tras la clasificación del Barcelona en las semifinales de Copa del Rey sobre la situación del Madrid y la incorporación de Coutinho.

Respecto si la situación del Madrid motivaba más al equipo de Valverde, Piqué dijo que "no, no motiva más. Nos centramos en lo nuestro. Normalmente cuando aquí va bien allí va mal, eso pasa siempre. Centrarnos en intentar seguir haciendo las cosas bien. Estamos en una buena posición para conseguir títulos pero aun no hay nada conseguido".

Sobre el cambio radical del estado del equipo de Zidane, que los últimos cuatro meses va cuesta abajo y sin frenos, el defensa desdijo sus opiniones tras las Supercopa (en las que dijo que se sentían "inferior al Madrid"). "En el fútbol pasa de todo. En la Supercopa parecía que estábamos muy mal, hubo dos partidos que nos descolocaron. Por eso pareció que ellos estuvieran mucho mejor que nosotros, pero nosotros en el vestuario sabíamos que no estábamos tan lejos y que podíamos competir en todas las competiciones y así lo hemos hecho desde el inicio", explicó.

Coutinho, que debutó en este partido, pudo destacar en los últimos minutos del partido. "Tiene un estilo muy Barça, no perder la pelota casi nunca. Nos va a venir muy bien", explicó Piqué.

Sobre el partido, en el que el Barcelona dominó pero también pasó nervios, el defensa dijo que "muy contentos y felices con el resultado, es un partido complicado. Hemos hecho una buena primera parte, la segunda era más complicada, un gol de ellos te dejaba fuera".