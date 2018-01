Tras la eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés, el técnico Zinedine Zidane se encuentra ante la situación más complicada desde que es técnico del Real Madrid. A la eliminación copera hay que unirle la mala situación del conjunto blanco en Liga a 19 puntos del Barcelona y con una dura eliminatoria frente al PSG en Champions.

Antón Meana : "Se levantó de circunstancias mas difíciles y sabe como dirigir a este grupo. Puede que no sea el entrenador de moda pero decir que se le ha acabado el crédito a Zidane me parece una falta de respeto".

Manolete: "Creo que lo que dictó el público del Santiago Bernabéu sobre quién es el culpable, es lo definitorio y cómo lo definitorio es lo que opinen los madridistas, punto y final".

Antonio Romero: "No se le he acabado el crédito a Zidane, tiene la regañina del público del Santiago Bernabéu, pero sí tiene un crédito no ilimitado. Es evidente que tiene el crédito de una gente que lo adora, lo venera y sabe que es el entrenador adecuado en una situación tan complicada cómo es la del Real Madrid."

Jordi Martí: "Todo el mundo señala a Zidane, lo señala el vestuario y la planta noble. Hay run run de jugadores y todo el madridismo se pregunta como con la liga perdido y a la espera del PSG porqué Zidane reservó a Cristiano y Bale".