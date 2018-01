Zidane tiene un crédito no ilimitado

La situación peliaguda por la que pasa el Real Madrid, a 19 puntos del Barça en la Liga y fuera de la Copa, ha dejado a Zidane en el centro del debate. Mucho se habla si es el culpable directo de la debacle de la Copa y de su inmovilismo a pesar de que la mala racha de resultados del equipo blanco en este curso.

En 'El Larguero' anoche debatimos sobre el crédito del francés en el Real Madrid. ¿Se ha agotado el crédito de Zidane en el Real Madrid? Antonio Romero y Antón Meana defendieron que no, mientras Manolete y Jordi Martí argumentaron que sí.

"No se le he acabado el crédito a Zidane, tiene la regañina del público del Santiago Bernabéu, pero sí tiene un crédito no ilimitado", defendió Romero. "Puede que no sea el entrenador de moda pero decir que se le ha acabado el crédito a Zidane me parece una falta de respeto", explicó Antón Meana.

"Todo el mundo señala a Zidane, lo señala el vestuario y la planta noble", dijo por su parte Jordi Martí. Y Manolete añadió: "Creo que lo que dictó el público del Santiago Bernabéu sobre quién es el culpable es lo definitorio".

La sentencia a Larry Nassar, la noticia de la semana en Estados Unidos

En 'El Larguero' también se habló del asunto que ha consternado al mundo entero. El del juicio de Larry Nassar, el que fue médico de las gimnastas olímpicas de Estados Unidos y que ha sido condenado a 175 años por abusar de de ellas.

Manu Carreño también opinó sobre el juicio de Nassar en su comentario de 'Hoy por Hoy'.

"Este Larry Nassar, que fue médico de la selección de Estados Unidos del equipo de gimnasia y que durante toda su carrera estuvo abusando de más de 150 mujeres, va a acabar en la cárcel el resto de sus días después de ser condenado a entre 40 y 170 años de prisión, que se suma a los 60 que ya estaba cumpliendo por posesión de pornografía infantil.

Y todo esto debería servir no para alarmar, no para creer que esto ocurre en cada rincón, o en cada equipo o en cada gimnasio, pero sí para lo más importante, para alertar, para estar prevenidos y para avisar a los padres y madres que tienen hijos, que tienen hijas jugando, entrenando, que lo importante es estar atentos y sobre todo no tener miedo y denunciar, porque de las 88 que empezaron denunciando se ha pasado a más de 150 y gracias a eso y gracias a ese miedo que perdieron Larry Nassar deja de ser un peligro público para acabar en la cárcel".