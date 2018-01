Talleres a precio cerrado

Hay distintas plataformas online que permiten concertar reparaciones en talleres, así que lo que todas buscan es diferenciarse de la competencia; y la empresa de la que hablamos hoy trata de hacerlo centrándose en uno de los aspectos más delicados de todo arreglo de un vehículo: el precio. “nuestra particularidad es que, cuando consultas la reparación, te damos en tiempo real el precio cerrado”, explica Diego Renedo, socio fundador de Autingo. “Cuando se trata de un mantenimiento, es muy sencillo fijar el precio: basta con conocer la matrícula y los kilómetros; en el caso de las reparaciones, la mayoría son identificables (pastillas de freno, amortiguadores…), y en las que no lo son, asesoramos sobre dónde conseguir una diagnosis”, desgrana.

¿Y cómo garantizan que finalmente el precio se va a ajustar a lo presupuestado? “Se paga online, pero después de la reparación, y nos comprometemos al importe que se te va a cargar en tu tarjeta o en tu cuenta de PayPal sea el que has visto en la plataforma, así que no hay sorpresas”, dice Renedo. “Es cierto que hay reparaciones asociadas a otras”, admite; “nosotros tenemos un equipo experto en automoción, y asesoramos al usuario. Además, hablamos de tú a tú con los talleres, y son talleres con compromiso para que no ocurran cosas como que se rompa la junta de la trócola cuando vas a por unas pastillas de freno”, ironiza.

Programación para desempleadas

En la segunda mitad del programa contamos cómo ha llegado a buen puerto una iniciativa que ya habíamos avanzado en Estartapeando: una escuela de programación para mujeres en paro o en riesgo de exclusión social, que va a abrir sus puertas el próximo 5 de febrero en Bilbao, impulsada por la asociación de mujeres emprendedoras Emakume Ekin. Su presidenta, Susana Zaballa, explica que la formación es gratis para las participantes, y que reciben una formación básica, adecuada para personas sin conocimientos previos en la materia, pero con la idea de que, a partir de ahí, puedan entrar en el mundo laboral: “hemos firmado un convenio de colaboración con el cluster GAIA, las empresas tecnológicas de Euskadi”, cuenta Zaballa. “El cluster ha diseñado la formación para que sea eminentemente práctica, y también para solventar un problema que tienen: la falta de perfiles de personas formadas en programación. Este programa se orienta precisamente a cubrir esas vacantes que tienen: al finalizar la formación, las empresas realizarán una selección entre las participantes para que puedan trabajar en el cluster”.