Dejen pasar unos cuantos años más

El director general de Caixabank, Juan Antonio Alcaraz, dijo ayer en un encuentro empresarial que los desahucios son “una leyenda urbana”. Si el señor Alcaraz hablaba solo por su empresa, él debe saber cuáles son sus cifras, desde luego, pero si se estaba refiriendo al sector bancario en términos generales, es evidente que no puede mantener su afirmación. Los desahucios han sido uno de los grandes problemas de la crisis en España y no un problema inventado como si fuera el fantasma del espejo o el autoestopista ensangrentado. Según el Consejo del Poder Judicial, el número de lanzamientos practicados solo en 2016 fue de más de 63.000, de los que el 54,2% fue consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (es decir, falta de pago del alquiler) y un 41,9% se derivó de ejecuciones hipotecarias (es decir, falta de pago de la hipoteca pactada con el banco). Y eso cuando ya se estaba saliendo de la crisis, según el Gobierno.

El señor Alcaraz recuperó un lenguaje que ya casi no se oía en el sector financiero. El principal problema en España, dijo, es que se ha olvidado la obligación de pagar las deudas, que “está bien visto no pagar lo que se debe”. De nuevo, esa es una afirmación bastante arriesgada, sobre todo en un país donde los contribuyentes vamos a tener que pagar una cantidad astronómica, precisamente para refinanciar a una parte del sector financiero, que tuvo que pedir rescate millonario a la Unión Europea por sus malas prácticas y que no parece que tenga la menor intención o posibilidad de devolver al Estado todo ese dinero. Quizás el señor Alcaraz debería dejar pasar unos cuantos años mas, antes de volver al lenguaje anterior a 2008.