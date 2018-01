Anoche nos contaba Marta del Vado en el Larguero desde Estados Unidos, nuestra corresponsal de la Cadena Ser, los sonidos de la juez cuando le decía la cara, mirando a los ojos, a Larry Nassar que se va a pudrir el resto de su vida en la cárcel.

Nunca probablemente una juez o un juez haya sido tan poco imparcial pero seguramente en esas palabras estaba el mensaje que todos nosotros quisiéramos haberle dicho a la cara y sobre todo que las atletas, las gimnastas y todos los familiares, padres, madres, amigos, hermanos, novios de las aletas que sufrieron sus abusos sexuales le hubieran querido decir a los ojos.

Este Larry Nassar que durante tantos años fue médico de la selección de Estados Unidos del equipo de gimnasia y que durante toda su carrera estuvo abusando de más de 150 mujeres va acabar en la cárcel el resto de sus días después de ser condenado a entre 40 y 170 años de prisión, que se suma los 60 que ya estaba cumpliendo por posesión de pornografía infantil.

Y todo esto debería servir no para alarmar, no para creer que esto ocurre en cada rincón, o en cada equipo o en cada gimnasio, pero sí para lo más importante, para alertar, para estar prevenidos y para avisar a los padres y madres que tienen hijos, que tienen hijas jugando, entrenando, que lo importante es estar atentos y sobre todo no tener miedo y denunciar, porque de las 88 que empezaron denunciando se ha pasado más de 150 y gracias a eso y gracias a ese miedo que perdieron Larry Nassar deja de ser un peligro público para acabar en la cárcel.