"No encuentro personajes interesantes en la política"

No sabemos qué le habrán dicho más veces. Si "Mira, la reportera del Congreso ha sacado un libro" o si "Mira, la de los libros está saliendo en el Congreso". Sonsoles Ónega compagina su trabajo como periodista en el Congreso con su labor como novelista. Y ambos, con mucho éxito: Hoy ha venido a presentarnos "Después de amor", novela con la que ha ganado el prestigioso premio Fernando Lara y que se ha situado entre los libros de ficción más vendidos del año.

"Ambas facetas me hacen muy feliz", nos cuenta, pero reconoce que escribir le permite librarse de sus fantasmas. "El folio en blanco es terapéutico, comparado con los veinticinco segundos a los que me tengo que constreñir en las Noticias".

Sonsoles nos cuenta que ambos trabajos se cruzan muy frecuentemente. "Hay mucho de oficio periodístico en mis libros. " Sobre todo en éste, que es de época.

"Después de amor" cuenta la historia de uno de los primeros divorcios de España: El de Carmen Trilla, la "Greta Garbo de Barcelona", que, casada y con 3 hijos, se enamoró de un militar casado, y se divorció. Una historia que le llegó a través de los descendientes de Carmen y que le cautivó por su trasfondo histórico. "Sin la Guerra Civil, sin la necesidad de cruzar la frontera, no habría ocurrido ese encuentro que cambió la vida de mi protagonista".

Para Sonsoles Ónega fue un regalo encontrar esa historia. "los escritores siempre buscamos esas vidas que merezca la pena contar". Vidas que, según nos confiesa, no encuentra en la primera línea de la política.

“Me produce una gran desazón que los políticos mientan." nos cuenta. “En el Parlamento me he dado cuenta de que el riesgo periodístico era muy alto, y corría peligro si me creía todo lo que escuchaba”.Tanto, que resalta el ejemplo inverso. "Me acerqué a Ayllón para decirle que me daba pena que se fuera porque es uno de los pocos que nunca me ha mentido".

Es el problema de los que se enfrentan a Sonsoles Ónega: Se trata de una experta en ficción y realidad, y sabe perfectamente distinguirlas.