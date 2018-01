Historias de amor en el horror nazi

Ayer a esta hora el actor Carlos Bardem nos confesaba desde la Antártida lo pequeños y ridículos que se ven desde ahí algunos de los problemas que tenemos en España. Que no digo yo que no sean importantes, ¿eh?; ahora mismo tenemos un buen ramillete de líos sobre la mesa, y algunos –con tanto tejemaneje- dan bastante asco, por cierto.

Pero es verdad que comparados con el futuro del planeta –que es lo que se juega en la Antártida- pues se quedan en poquita cosa. Algo parecido ocurre con la historia; se ha manoseado tanto este concepto, el de hecho histórico, que cuando nos topamos con uno de verdad se nos caen los palos del sombrajo.

Mañana, por ejemplo, mañana es el día de la memoria del holocausto; y el simple recuerdo de la barbarie nazi, de los campos de concentración, aquel infierno en la tierra… Pues la verdad es que te deja tieso. Pero es que hoy además vamos a contarles algo que roza lo increíble: en esos campos de extermino, donde se mataba, se torturaba y se humillaba sin límites… ¿Pudo haber espacio para alguna historia de amor? La respuesta es sí, las hubo. Entre prisioneros, claro, pero también entre cautivos –o cautivas- y carceleros; digo historias de amor, y algunas que perduraron mucho tiempo, después de la guerra.

¿Qué explicación puede tener eso? Me imagino que forma parte del instinto de supervivencia y de no renunciar –a pesar de todo- a la condición de personas. Tampoco lo sé, pero enseguida se lo preguntaremos a la autora de un libro, titulado Amor y horror nazi que recoge siete historias reales. Creo que tiene mucho interés porque todo lo que nos sirva para no perder la memoria, para recordar hasta dónde puede conducir el fanatismo, tiene que ser bienvenido.