El director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha afirmado hoy que los desahucios forman parte de una leyenda urbana, que ellos no han desahuciado a nadie. Y que el problema es que algunas personas no cumplen sus compromisos, porque ahora lo que está bien visto es no pagar las deudas. Tiene razón en esto segundo, porque el Banco de España ya da por perdidos 43.000 millones que se invirtieron en el rescate bancario y que pagaremos a escote los contribuyentes, no el sector.

Pero afirmar con desparpajo que los desahucios son una leyenda urbana en España sólo se puede hacer desde el descaro y la ofensa a miles de españoles que los han sufrido. Es verdad que no sabemos exactamente cuántos porque no hay una estadística de referencia, una increíble rareza, pero todas las aportadas parcialmente por el Gobierno, el Banco de España, el CGPJ o las Plataformas de Afectados hablan de cientos de miles durante la crisis. Casi 600.000 hasta 2016, según Amnistía Internacional. Ahora imaginamos que se nos dirá que hemos sacado de contexto el titular. Pero cuando persona tan relevante hace una afirmación tan contundente sabe perfectamente que se convertirá en titular y debería imaginar que darle contexto será tan difícil como hacer frente a una hipoteca.