"Israel utiliza el encarcelamiento de Tamimi para asustar a otros jóvenes palestinos"

Si no viviese bajo la ocupación, Ahed Tamimi soñaría con ser futbolista. Esta joven palestina de 16 años nació ya casi siendo activista, creció bajo la ocupación y ha sido testigo de la muerte de varios de sus familiares. Con solo 11 años, acompañaba a su familia a las afueras de Nabi Salih para protestar por la ocupación israelí. Su resistencia a la autoridad, su rebeldía ante las injusticias y su indignación ante la represión son las que le han llevado a prisión. Desde diciembre de 2017, Ahed Tamimi está una cárcel israelí. Con solo 16 años, Tamimi ya sabe lo que es estar encerrada en una prisión, en un módulo de máxima seguridad, “está completamente aislada, sin teléfono, ni visitas”, relata a Punto de Fuga, su abogada Gaby Laski. “Ahed, ni siquiera sabe que su caso ha dado la vuelta al mundo, desconoce por completo que en todo el mundo está pidiendo su liberación”.

“Israel no sabe cómo combatir la resistencia no violenta. Tienen miedo de que otros jóvenes como Ahed TAMBIÉN se levanten contra la ocupación. Por eso Israel ha metido a TAMIMI en la cárcel"

Está acusada de haber abofeteado a un soldado israelí. Su arresto ha dado la vuelta al mundo, ha convertido a Tamimi en una auténtico icono de la resistencia palestina contra la ocupación israelí. “A Ahed, lo que menos le importa es haberse convertido en un icono, a ella lo que más le importa es la resistencia y su lucha por la justicia”, apunta Gaby Laski.

Es importante recordar qué ocurrió el día en el que Ahed Tamimi golpeó a dos soldados israelíes armados. Cuando esos militares se presentaron en la casa de la familia de Tamimi, todos estaban conmocionados, ese mismo día, Mohamed, el primo de Tamimi, de 14 años, recibió un disparo durante unas protestas por las palabras de Trump sobre el estado de Israel, “su primo llegó al hospital en coma por culpa de un disparo en la cabeza con un bala recubierta de caucho, por eso, Ahed reaccionó así cuando esos soldados se presentaron en su casa”, cuenta a Punto de Fuga.

A Ahed Tamimi se le acusa de 12 cargos, no solo por lo ocurrió en diciembre, también le acusan por haber participado en protestas cuando tenía solo 14 años. “Van a mantenerla en una celda el máximo tiempo que puedan, quieren pedir muchos años de prisión para ella, aunque solo tenga 16 años”

Su abogada, Gaby Laski no tiene ninguna duda de que Ahed Tamimi está sufriendo un “escarmiento” de Israel solo para amedrentar a otros jóvenes: “Israel está utilizando la detención de Tamimi para asustar a otros jóvenes palestinos”. Para Laski, “es intolerable pensar que una bofetada a un soldado puede ser considerado como un ataque a la seguridad israelí, Ahed está siendo tratada como una presa de máxima seguridad”.

"Tamimi está siendo tratada como un preso de máxima seguridad, está completamente aislada, sin teléfono, ni visitas”

Esta abogada israelí cree que Tamimi está siendo víctima de un escarmiento porque el gobierno israelí se sintió humillado: “Ahed no fue detenida el mismo día en el que abofeteó a los soldados. Ellos, ni siquiera hicieron un informe. Tamimi fue detenida 4 días después, la arrestaron en cuanto Israel vio que el video de la agresión se hizo viral”. Según Laski, Israel no pudo resistir que fue “ humillada porque una niñita así echase a todos unos soldados de su casa”.

"Con la detención de Tamimi, Israel quiere mandar un mensaje a los jóvenes palestinos, \'no lo hagan porque eso también les va a pasar a ustedes’”

A Ahed la arrestaron a las 4 de la mañana, “la sacaron de su cama, Israel difundió el vídeo de la detención entre la prensa”. Para su abogada esa el estrategia del miedo. “Israel no sabe cómo combatir la resistencia no violenta contra la ocupación. Tienen miedo de que otros jóvenes como Ahed se levanten contra la ocupación con una resistencia no violenta. Por eso Israel ha metido a Ahed en la cárcel, quieren dejarla todo el tiempo que sea posible pueda, para que otros jóvenes capten el mensaje, ‘no lo hagan porque eso también les va a pasar a ustedes’”.

En el caso de esta joven palestina, como todos los que han sido acusados por Israel de algún delito, será juzgada por una Corte militar. Para su abogada, ese es un abuso más: “La ley tiene que se igual para todos, los colonos son llevados a un corte civil, hay colonos, mayores de edad, que no son detenidos hasta el final de su juicio. En el caso de los palestinos sí. No puede una Ley en función de tu etnicidad”, lamenta Gaby Laski.

La detención de Tamimi no es la primera de un menor palestino, organizaciones como Amnistía Internacional calculan que hay más de 300 menores encerrados a la espera de un juicio, menores que pueden ser detenidos desde los 14 años, encerrados hasta la celebración de un juicio “puedes pasar semanas o meses”, y no solo eso, “hay muchos niños palestinos que son acusados de tirar piedras y son detenidos en medio de la noche, sacados de sus camas. Les llevan a la Corte militar, donde después un juez ordena su encarcelamiento hasta la celebración de su juicio, puedes pasar meses… Les da igual si tienen 14 o 15 años”.

Hoy viajaremos hasta Palestina, no solo para conocer las condiciones en las que se encuentra Tamimi, también visitaremos uno de los campos de refugiados que están empezando a sufrir ya las secuelas de la asfixia económica de EEUU tras su decisión de retirar los fondos a la UNRWA, la agencia de la ONU para la atención de los refugiados palestinos. Nuestra corresponsal Beatriz Lecumberri nos contará que se ha encontrado en un colegio palestino.

El mapa de los activistas asesinados en 2017

Esta semana, Punto de Fuga se solidariza con los compañeros de Save The Children, conmocionados aun por el atentado que sufrieron esta semana en su sede en Afganistán. Tristemente, ese ataque no es algo aislado. Solo en 2017 fueron asesinados 317 activistas en todo el mundo. Con la ayuda de la organización Front Line Defenders conoceremos quien se esconde detrás de estas amenazas y cual es el mapa que recoge cada uno de los países, donde ser activista es una dedicación de alto riesgo.

La violencia sexual contra los hombres, en Colombia

En Punto de Fuga, esta semana también iremos hasta Colombia, pendientes de cómo evoluciona el proceso de Paz. Esta vez, os hablaremos de la violencia sexual que han sufrido los hombres y en especial los niños. La alerta que nos llega desde Colombia merece ser escuchada, y lo haremos.