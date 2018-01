Zidane se la tira al Madrid por la portería

Zidane en rueda de prensa valoró positivamente la actuación de sus jugadores en rueda de prensa tras la victoria en Valencia pero sobre todo señaló a un jugador con una frase clara: "Nos ha salvado Keylor, hay que decirlo"

Zinedine Zidane en el partido ante el Valencia en Mestalla / David Ramos (Getty Images)

Estas palabras no pasaron desapercibidas para el director de Carrusel Dani Garrido: "Es una puntadita con el asunto del portero, él no olvida la presión que ha recibido del club... de los medios de comunicación hablando mal y pronto se la puede resbalar... Pero por parte del club se quería fichar a Kepa Arrizabalaga al final se le hace caso a Zinedine Zidane. Clara referencia a lo que está pasando"

Y así el entrenador del Madrid deja claro una vez más cuál es su portero, que no quería fichajes en la portería y que si no es por el guardameta que ya tiene quizás no hubieran ganado al Valencia en Mestalla