Gedeón Guardiola: "No me gusta sentirme favorito, me gusta sentirme hispano"

España se jugará este domingo ante Suecia el ser por primera vez campeona de Europa. Los de Jordi Ribera han conseguido el oro en dos Mundiales, pero, a pesar de haber jugado ya cuatro finales, el oro europeo se nos ha resistido hasta la fecha.

Para conocer como se encuentra el vestuario a pocas horas de la final, pasó por el programa Gedeón Guardiola. "Sí que hay nervios, vamos a intentar dormir lo mejor posible para estar a tope mañana", comentó.

El zaguero tiene claro cual es la clave que podría darle la victoria a los hispanos. "Nuestro punto fuerte es la defensa, no queremos dejar que sus ataques sean cómodos, creo que esa puede ser la clave para marcar al contraataque".

También analizó al rival, a Suecia. "Ellos no tienen experiencia en finales, pero juegan en grandes equipos y son gente muy física, es un factor que tienen ellos mejor que nosotros".

Gedeón también alabó a Arpad Sterbik, el cual disputó una gran semifinal ante Francia a pesar de llegar a la convocatoria a última hora. "Sterbik tiene muchísima experiencia y es un profesional como la copa de un pino. Dice mucho de él que no haya dudado en ningún momento si venir o no".

Por último cerró la entrevista con una frase que seguramente tengan todos los jugadores en su cabeza. "No me gusta sentirme favorito, me gusta sentirme hispano en la pista y que nos tengan respeto".